Giacomini: "La squadra è cresciuta molto"

"La squadra è cresciuta tanto, sono emersi giocatori che potranno fare bene in C anche l’anno prossimo". Carlo Giacomini, coach della Pallavolo Banca Macerata, tira le somme al termine del campionato in cui è stata centrata la salvezza e raggiunta la finale di Coppa Marche. "Ci siamo presentati – aggiunge – con un organico molto giovane dove l’esperienza di qualcuno ha aiutato nella crescita gli altri". Non sono quindi mancati gli aspetti positivi della stagione. "L’obiettivo ora è di essere costanti, ci sono le premesse per poter crescere e creare un gruppo ancora più solido: i ragazzi hanno lavorato tanto, alcuni di loro come Martusciello, Ricci e Despaigne, si sono anche allenati durante la stagione con la fomazione maggiore militante nel campionato di Serie A3".

La squadra ha centrato l’obiettivo della salvezza. "Era quanto ci eravamo ripromessi. Anzi, ci possiamo rammaricare per la sconfitta contro Caldarola, la vittoria ci avrebbe potuto aprire le porte del girone di playoff, ma ci siamo poi comportanti bene nel resto del campionato, contro avversari di qualità e tosti".

I ragazzi hanno poi più che onorato la Coppa Marche, con un secondo posto importante. "È stato un torneo diverso, con partite secche, dispiace per la finale ma sapevamo che sarebbero servite due prestazioni perfette per alzare la Coppa, ne abbiamo fatta una in semifinale e un buon set in finale. Abbiamo pagato un po’ di inesperienza contro un avversario che poteva vantare giocatori che di Coppe Marche ne avevano già vinte, possiamo quindi essere orgogliosi del risultato conseguito, visto anche che durante il percorso abbiamo battuto squadre importanti come San Severino, Grottazzolina e la Lube".