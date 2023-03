Gulinelli striglia la Med Store "Prova vergognosa"

"È stata una vergogna". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, etichetta in questo modo la prova della sua squadra al Banca Macerata Forum sconfitta dalla Geetit Bologna nella penultima giornata di regular season di A3. "Da parte mia - aggiunge il tecnico - mi sento di scusarmi con chi è venuto a vederci perché non c’è stata gara, perché non abbiamo giocato, non c’era l’atteggiamento giusto, tutto ciò senza togliere i meriti agli avversari". Il tecnico è profondamente deluso per quanto visto in campo. "Ritengo - sottolinea - che ci siano da rispettare gli spettatori e la società, che si debba avere il rispetto verso noi stessi e il lavoro. Contro Bologna non c’è stato niente di tutto questo". Sarebbe servito un altro atteggiamento perché la Med Store Tunit è attesa da successive prove in cui serve un differente tipo di prestazione. "Non è di certo un buon viatico per i playoff e poi occorre avere il giusto rispetto verso le altre formazioni che si stanno giocando i rispettivi traguardi. Nei giorni scorsi avevo sottolineato ai ragazzi anche questo aspetto, e cioè di avere il rispetto per quelle formazioni in lotta per differenti obiettivi". Oggi la squadra si ritroverà al palas per prepararsi alla sfida di domenica quando chiuderà a Belluno la prima parte della stagione e poi si apriranno le porte dei playoff per i maceratesi. Forse ci sarà un confronto con la squadra prima di iniziare l’allenamento. "Le parole non servono, adesso dobbiamo parlare con i fatti".