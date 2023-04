I giovani biancorossi si fanno valere Conquistati tre titoli provinciali

In attesa di gara5 e sognando i ragazzi di Blengini in semifinale, la Lube ha appena centrato un bel tris di titoli provinciali con i suoi baby.

Aveva cominciato il gruppo dell’Under 17 (nello specifico il gruppo A), hanno completato l’opera l’Under19 e l’Under15. "Sono contento che i nostri Lubini abbiano interpretato al meglio la prima fase, ma per loro queste vittorie devono essere solamente un antipasto perché con il talento, il rispetto e la dedizione possono fare strada, ma per vincere serve una grande fame". Queste le parole di Giampiero Freddi, responsabile dell’Academy civitanovese, ed in effetti tradizionalmente il settore giovanile biancorosso ha vissuto i titoli provinciali come l’inizio di percorsi lunghi e ben più gratificanti, basti ricordare un anno fa il trionfo tricolore dell’Under15.

Tornando ai risultati provinciali come detto la prima gioia l’ha data l’Under 17 che, imponendosi con il massimo scarto nel derby in famiglia all’Eurosuole Forum, ha centrato l’en plein in classifica a 30 punti con 10 vittorie piene. Dunque qualificazione per la fase regionale per i giovanissimi di coach Gianni Rosichini e del secondo Alessandro Paparoni.

L’Under17 ha rotto il ghiaccio, poi la Lube è salita sul gradino più alto del podio anche con l’Under19 grazie al doppio 3-0 inflitto nelle gare della finale alla Videx Santoni. Un dominio certificato dai parziali dei match, con i biancorossi capaci di espugnare il Pala Fonte San Pietro 25-10, 25-20 e 25-13, per poi ripetersi all’Eurosuole Forum 25-9, 25-15 e 25-15.

Infine la formazione di punta U15 (ci sono due team come nell’Under17) ha suggellato un ottimo campionato provinciale di categoria imponendosi su Banca Macerata per 3-0 tra le mura amiche della palestra Almirante. Dodici incontri e altrettanti successi per un titolo mai in dubbio.

Sono bei risultati che fanno sperare per il futuro di questi giovani talenti.

Andrea Scoppa