I verdetti definitivi e gli accoppiamenti per le sfide decisive

Girone A Già promosso Vismara, in finale playoff Athletico Tavullia che ha pareggiato 1-1 con Lunano e Pergolese (1-1 con la Falco Acqualagna). A far compagnia al retrocesso Tavernelle sono Maior, ko in casa col Santa Veneranda 1-2, e Laurentina, che ha pareggiato 3-3 a Mercatello.

Girone B Dietro alla Castelfrettese già promossa e che ha vinto anche il titolo regionale battendo il Rapagnano 1-0, le finaliste sono Sassoferrato Genga che ha superato 1-0 il Borgo Minonna, e Filottranese che ha pareggiato 0-0 con Chiaravalle dopo i supplementari. Sarà il Villa Musone a far compagnia in Seconda categoria a Colle 2006 e Loreto, essendo stato sconfitto 3-1 dal Monserra ai supplementari.

Girone C Con l’Elpidiense Cascinare già in Promozione, in finale playoff Camerino che affronterà l’Appignanese che ha vinto (1-2) in casa della Settempeda. Sarà la Cingolana San Francesco a far compagnia alle già retrocesse Sarnano e Cska Corridonia essendo stata sconfitta per 1-2 dal Montecosaro (salvo).

Girone D Rapagnano in Promozione e Azzurra San Benedetto già qualificata per la finale, se la vedrà con la Cuprense che ha vinto 0-1 sul campo della Sangiorgese. Retrocede Castignano, sconfitto in casa del Montottone Grottese per 3-1, insieme a Santa Maria Truentina e Valtesino.