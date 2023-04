Il presidente Tittarelli: "La Med Store Tunit deve battere Parma e andare avanti"

"Non possiamo essere contenti: la squadra deve interpretare il suo ruolo in una gara da dentro o fuori, dobbiamo invertire subito la rotta in modo netto". Gianluca Tittarelli, presidente della Med Store Tunit, chiede alle 18 di domani una reazione ai giocatori dopo la sconfitta a Parma in gara1 degli ottavi di playoff di A3. "Oggi parleremo con la squadra ricordando che fanno parte di un progetto ben chiaro di cui sanno tutto". Non è possibile che Macerata venga eliminata nel primo turno dei playoff senza combattere, senza reagire continuando a prendere schiaffi come successo nelle ultime due giornate di regular season e come si è ripetuto in Emilia. "C’è da vincere, punto e basta" sottolinea Tittarelli in vista del match di domani al Banca Macerata Forum. "Dovremo disputare una partita perfetta" dice Simone Gabbanelli, libero e capitano della Med Store Tunit. "Ci attende la gara più importante. Non possiamo permetterci di sbagliare più niente – aggiunge – e abbiamo il piccolo vantaggio di poterci giocare l’eventuale golden set davanti al nostro pubblico". Ma prima del golden set c’è da vincere la partita. "Stavolta – aggiunge – dovremo essere bravi a tenere alta la concentrazione ed essere più concreti. Il pubblico ci potrà dare una grande mano, vogliamo rifarci". Si giocherà il ritorno con Parma tenendo a mente la partita d’andata e la lezione di quella sfida. "Eravamo consapevoli che ci attendeva un match ricco di insidie, dall’altra parte c’era un avversario in forma e cresciuto parecchio durante la stagione. Gli emiliani hanno espresso un buon gioco nei quattro set, a noi è mancata un po’ quella concretezza necessaria nei momenti decisivi a tenere aperta la gara".