In classifica tutto invariato. Forse un’altra occasione persa

A sei gare dalla fine serve una scossa e soprattutto è necessario andare a prendere quei punti utili per risalire la classifica sottraendoli agli avversari in difficoltà. Contro un Venezia appannato l’Ascoli di Carrera questo non lo ha fatto. I bianconeri potrebbero aver perso un’altra buona occasione. I veneti nel corso del confronto non sono riusciti a dimostrare di essere quella squadra in grado di ambire alla promozione diretta in serie A, ma il Picchio a sua volta non è affatto riuscito ad assestare la zampata che avrebbe permesso di scavalcare qualche concorrente diretta per la salvezza e magari tornare almeno in zona playout. Soprattutto dopo che i risultati dagli altri campi avevano visto partorire soltanto pareggi. Di fatto al termine del match con i lagunari è rimasto tutto esattamente come prima. E questa non è una grande notizia.