In vendita biglietti e abbonamenti La Med Store in lizza per il trofeo

Sono in vendita i biglietti e gli abbonamenti per la fase finale della Del Monte Coppa Italia di Serie A3, che si terrà l’11 e il 12 marzo al Banca Macerata Forum per l’organizzazione della Lega Pallavolo Serie A e dalla Pallavolo Macerata. A questo appuntamento sarà presente anche la Med Store Tunit. I biglietti sono disponibili solo sul sito www.liveticket.it, dove si può scegliere tra due formule, il biglietto giornaliero, valido per la giornata di sabato oppure per quella di domenica, o l’abbonamento, che permette di assistere alle gare di entrambe le giornate. Il prezzo dell’abbonamento per assistere alla due giorni di gare è di 30 euro per la tribuna centrale, mentre è di 25 euro per la gradinata numerata. I tesserati Fipav possono beneficiare di un abbonamento al prezzo ridotto di 20 euro per la gradinata numerata. Mentre il biglietto giornaliero per le gare di sabato o domenica corrisponde a 20 euro per la tribuna centrale; 15 euro per la gradinata numerata. Non sono invece previste riduzioni per l’acquisto del biglietto giornaliero e per l’abbonamento settore nero. Alle 17 di sabato 11 sarà il match Abba Pineto-Farmitalia Catania ad aprire la Coppa Italia di A3, alle 20 sarà la volta della Med Store Tunit che dovrà vedersela con la Maury’s Com Cavi Tuscania. Il giorno successivo sarà la volta delle finali, alle 15 ci sarà quella per il terzo e il quarto posto, alle 18 quella per decretare la squadra campione della Del Monte Coppa Italia di A3.

Inoltre la squadra della società maceratese militante in C resta in scia della capolista Bertuccioli G. Real Bottega, raggiungendo quota 27 punti e il secondo posto in coabitazione con Fano, a cinque lunghezze dalla testa della classifica. Vicino quindi il traguardo salvezza per la Pallavolo Banca Macerata, che nel frattempo, prima della prossima sfida di campionato contro la Sabini, vivrà anche l’avventura delle finali di Coppa Marche.