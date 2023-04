La Banca Macerata in salvo E ora il via alla Junior League

La Banca Macerata ha vinto a Pesaro chiudendo al terzo posto i playout di serie C dopo avere conquistato nel turno precedente la permanenza nella categoria. La squadra di coach Carlo Giacomini ha vinto la sfida con la Montesi Pesaro al tie break rimettendo in discussione la partita dopo essere andata sotto di due set (25-21 25-21), poi c’è stata la riscossa (22-25 22-25) completata con un quinto set impeccabile (9-15). La Banca Macerata Volley ha disputato il campionato con questa rosa: Matt. G. Brayan Gonzalez Despaigne, Riccardo Martusciello, Riccardo Gentili, Francesco Ricci, Francesco Maccari, Francis Owusu, Leonardo Giacomini, Cesare Cavagna, Marco Valenti, Goran Vega, Alessandro Capparucci, Edoardo Marconi, Simone Falcetta. La stagione non è finita per i pallavolisti under 20 del team maceratese che hanno disputato il campionato di serie C, infatti la Med Store Tunit parteciperà alla Junior League a cui si possono iscrivere le formazioni di Superlega, serie A2 e A3. Nei prossimi giorni la Lega comunicherà quando inizierà questo campionato giovanile.