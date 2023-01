La Cbf Balducci a Perugia "È uno scontro diretto"

"È uno scontro diretto, una gara importante ma non è da dentro o fuori ricordando che poi rimangono ancora altre 10 partite". Luca Paniconi, coach della Cbf Balducci, parla del match delle 20.30 di oggi a Perugia, il secondo turno di ritorno del massimo campionato di volley femminile mette di fronte l’ultima sul campo di chi la precede di un punto. "Si tratta – aggiunge – di una gara da affrontare con una determinazione feroce, ma senza farsi prendere dall’ansia". Le maceratesi, vittoriose all’andata per 3-1, confidano anche sull’esperienza della palleggiatrice Laura Dijkema e della centrale Freya Aelbrecht, cioè di due giocatrici molto esperte. "Sono pallavoliste – spiega Paniconi – che con il loro modo di stare in campo trasmettono tranquillità tirandosi dietro le compagne. A ciò aggiungiamo anche le loro qualità, la palleggiatrice può dare quel qualcosa in più in ogni fase del match permettendo alle altre di avere un rendimento superiore allo standard. La centrale belga mette sul piatto tanta energia trascinando le altre". La Cbf Balducci dovrà mostrare lo stesso approccio fatto vedere contro Novara e stare attenta ai loro punti di forza. "Le umbre hanno attaccanti che possono creare problemi a diverse squadre. Apprezzo le giovani Beatrice Gardini e Linda Nwakalor". Ed ecco cosa ci si attende dalle maceratesi. "Servizio e ricezione – spiega il tecnico – sono fondamentali importanti. Una buona ricezione permetterà di sfruttare al meglio le qualità di Dijkema". Tra i volti nuovi della Cbf Balducci c’è anche la statunitense Claire Chaussee. "Sta crescendo di allenamento in allenamento ed è pronta a dare un prezioso contributo". Ecco cosa dice Silvia Fiori, libero della Cbf Balducci Macerata, sulla partita. "Siamo consapevoli – dice – di quanto sia importante la gara per la classifica e perché vogliamo dimostrare quanto stiamo crescendo come squadra e come gruppo, dopo l’arrivo delle nuove giocatrici. Sarà una partita tosta per entrambe, penso che si possa definire quasi una finale".

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia, guidata dai tecnici Bertini e Giovi, ha dovuto rinunciare a stagione in corso (per infortunio) alla regista statunitense Tori Dilfer: per il ruolo di palleggiatrice ballottaggio tra il nuovo arrivo, la portoricana Raymariely Santos, e Giorgia Avenia, in diagonale con la svedese Alexandra Lazic. Al centro Linda Nwakalor assieme all’olandese Tessa Polder, schiacciatrici Anastasia Guerra e Beatrice Gardini. Il libero è Martina Armini. Non fa più parte dell’organico l’opposta Stephanie Samedy passata al Conegliano.

Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio al Banca Macerata Forum, Fiesoli e compagne sono partite per l’Umbria dove stamattina effettueranno la seduta di allenamento pre-gara. Al PalaBarton di Perugia le ragazze di coach Paniconi non saranno sole, i tifosi maceratesi raggiungeranno il capoluogo in pullman per stare al fianco della squadra in una partita che mette in palio pesanti punti salvezza. La gara sarà anche trasmessa in diretta su Rai Sport + Hd con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.