"La Cbf Balducci farà quel passo verso la vittoria"

"Sono convinta che faremo quel passo che ci permetterà di vincere quei set finora sfiorati". Silvia Fiori, libero della Cbf Balducci, pensa a quando la squadra si è fermata a quota 23 come domenica scorsa a Firenze in casa de Il Bisonte oppure nel match d’andata a Milano, che sarà l’avversaria di domani alle 20.30 al Banca Macerata Forum. "All’andata – ricorda Fiori – abbiamo chiuso due set a 23 in una partita in cui abbiamo espresso una delle migliori prove sul piano del gioco. Ecco, quella gara ci ha dato la consapevolezza che possiamo stare in A1 superando le tante difficoltà e portando di nuovo in campo quell’entusiasmo di allora". Ma anche in altre gare le maceratesi hanno sfiorato la vittoria del set. "C’è da guardare sempre il bicchiere mezzo pieno quando si gioca per la salvezza. Esserci fermate a quota 23 ci dice che manca un dettaglio da sistemare, in allenamento diamo tantissimo e dobbiamo portarlo anche in partita, magari è necessaria anche un po’ di fortuna perché possa cambiare tutto: sono convinta che faremo questo salto". Domani la quotata Milano verrà a far visita alla Cbf Balducci. "Affronteremo – aggiunge – un avversario molto fisico e di qualità, che ha sostenuto molti impegni e le giocatrici sono da tempo sotto pressione e stress: noi dovremo farci trovare pronte a cogliere al volo quel qualcosa che potrebbero concedere". È una stagione complicata per il team maceratese in A1. "Sapevamo che è tostissimo il campionato e siamo esordienti in tutti i settori, ma quando è così dura è ancora più bello centrare l’obiettivo". La salvezza è l’ambito traguardo e la lotta è con Pinerolo e Perugia, ma solo una formazione manterrà la categoria. "In squadra – racconta Fiori – c’è un clima positivo nonostante la classifica e i momenti difficili. Tra noi, con lo staff tecnico e con la società c’è un ottimo rapporto sentiamo la loro fiducia nei nostri confronti". In questo contesto l’aiuto del pubblico può rivelarsi importante nel match contro Milano. "Il pubblico si fa sentire e ci dà un grande aiuto quando riusciamo a esprimerci bene, spero che ci sia tanta gente e che noi riusciamo ad accendere gli animi". Nei momenti difficili ognuna soccorre la compagna in difficoltà. "Viene naturale dare una mano, prendersi le responsabilità in più: le difficoltà si affrontano con pazienza e determinazione sapendo che passeranno".