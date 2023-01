La Cbf Balducci lotta per la salvezza "Domenica serve l’aiuto dei tifosi"

"Non ci devono essere partite in cui ci sentiamo sconfitti in partenza o che non c’è possibilità di fare punti: dobbiamo provarci contro tutti. Per ottenere la salvezza in A1 ci vuole unità da parte nostra, ed è garantito, e sostegno dai tifosi". Maurizio Storani, direttore sportivo della Cbf Balducci, fa il punto della situazione guardando alle 11 partite rimaste. A Perugia – aggiunge – ci hanno seguito più di 100 tifosi, avremmo voluto regalare loro un bel risultato".

Storani, la sconfitta a Perugia al tie break ha lasciato amarezza ma anche un punto. Come si vive questo momento?

"Tutti siamo coscienti degli ostacoli che stiamo incontrando. Non è nemmeno un momento fortunato, una partita importantissima come quella in Umbria è stata affrontata in condizioni molto precarie perché alcune ragazze avevano il virus influenzale e sono comunque andate in campo. Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno: in quelle condizioni e sotto 2-0 va considerato un risultato positivo essere riusciti a rimontare e ottenere un punto a Perugia, peraltro le umbre hanno giocato molto bene. Squadra, società e staff tecnico siamo coscienti delle difficoltà attraversate, ma siamo compatti per dare il massimo insieme ed ottenere la salvezza".

A Perugia c’era un gran numero di tifosi Cbf Balducci, un sostegno necessario anche nelle prossime gare?

"Chiediamo all’ambiente di dare ancora più sostegno alle ragazze perché ne hanno bisogno in questa fase. In estate ci siamo presentati al mercato in ritardo a causa dei playoff, ora abbiamo aggiunto elementi validi alla rosa dimostrando che la società ci crede, fa sacrifici e sforzi economici pur di centrare la permanenza nell’A1".

Domenica a Macerata arriverà Chieri, può essere un match della svolta?

"L’ostacolo è difficile perché Chieri è quinta ed è una delle migliori formazioni dell’A1. Però già da questo turno le nostre nuove giocatrici potranno dare ancora un qualcosa di più dopo una settimana di lavoro sulle spalle assieme al gruppo. Mi auguro che le altre stiano meglio fisicamente rispetto a Perugia. Da parte di squadra e staff c’è la volontà assoluta di ottenere un risultato positivo e ci aspettiamo tanti tifosi al palas a sostenerci perché insieme possiamo farcela".

Si dividono le strade di Nikol Milanova e della Cbf Balducci: la palleggiatrice bulgara classe 2002, arrivata nelle Marche lo scorso giugno, e il club maceratese hanno concordato la conclusione anticipata del rapporto. Il club ringrazia Milanova per la professionalità e il continuo impegno dimostrati in questi mesi vissuti con la maglia arancio-nera. La giovane potrebbe accordarsi con un club francese.