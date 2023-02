"La Cbf Balducci non molla Ora siamo costretti a vincere"

"Ora sta solo a noi fare punti e far sì che quanto di buono visto nelle ultime prove permetta alla Cbf Balducci di muovere la classifica". Il presidente Pietro Paolella tira le somme dopo la vittoria di Pinerolo su Perugia che ha lasciato le maceratesi da sole in fondo alla classifica. "Se avessero vinto le umbre – spiega – c’era ben poco da sperare, adesso però dobbiamo fare punti nelle prossime due gare interne contro Cuneo e Casalmaggiore. È indispensabile la vittoria perché poi non ci sono altre prove d’appello". Le maceratesi hanno vinto un set a Firenze contro Scandicci, seconda forza dell’A1 femminile. " Le toscane – dice Paolella – possono contare su fuoriclasse che fanno la differenza nei momenti decisivi. Anche a Firenze ho visto dei progressi, ora manca l’atto finale. Credo nella squadra e vedo nelle ragazze una maggiore fiducia su loro stesse. Di certo non molliamo fino a quando la matematica ci lascia aperto uno spiraglio, però più il tempo passa e più la porta diventa stretta". E così le prossime due partite saranno determinanti per tenere accesa la speranza di salvezza oppure se è il caso di programmare la prossima stagione. "Ancora non è stato possibile incontrarci tra dirigenti, però – spiega Paolella – l’idea della famiglia Balducci è di gettare le premesse per fare un qualcosa di positivo per la città, per i tifosi e per gli sponsor e regalare a tutti quelle soddisfazioni mancate in questa stagione".

Ieri la squadra è tornata al lavoro dopo la domenica di riposo successiva al match giocato in anticipo sabato pomeriggio a Firenze contro Scandicci. Ora si stanno gettando le basi per il match di domenica alle 17 quando al al Banca Macerata Forum si affronterà il Cuneo Granda S.Bernardo, settima giornata di ritorno di A1 femminile. Sarà la prima di due sfide consecutive casalinghe, il 5 marzo arriverà a Macerata la Trasportipesanti Casalmaggiore.