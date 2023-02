La Cbf Balducci pensa al Cuneo "Adesso dobbiamo fare punti"

"Ora dobbiamo fare i punti". Suona la carica Alessia Fiesoli, capitana della Cbf Balducci, in vista del match di domenica contro Cuneo considerando che le maceratesi si trovano in fondo all’A1 femminile, sopra di 3 punti c’è Pinerolo e di 5 si trova Perugia. Le maceratesi sono reduci dalla sconfitta 3-1 a Firenze con Scandicci mentre Pinerolo ha vinto 3-1 lo scontro salvezza con Perugia, retrocedono le ultime due. "Vincere quel set in Toscana – sottolinea la giocatrice – e contro una corazzata ci ha dato più carica e la consapevolezza che possiamo mettere in difficoltà una big quando riusciamo a esprimerci in una certa maniera". Nello stesso turno c’è stato il successo netto delle piemontesi sulle umbre. "Meglio così perché Perugia non si è allontanata, però ora inevitabilmente tocca a noi fare punti". È una Cbf Balducci che dipende anche dai risultati altrui, ma soprattutto deve tornare al successo per alimentare le speranze di salvezza e poi guardare cosa è successo sugli altri campi. Domenica alle 18 Cuneo, formazione vincitrice 3-0 all’andata, sarà ospite del Banca Macerata Forum. "Si tratta – spiega la schiacciatrice – di una squadra ben strutturata. Mi ricordo che nel primo e nel terzo set ce la siamo giocata in un palas che non dà punti di riferimenti, domenica giocando in casa nostra e con la spinta dei tifosi potremo creare difficoltà alle avversarie. Dobbiamo però mettere in campo quanto fatto vedere a Scandicci". Per le maceratesi è una stagione complicata perché si deve lavorare sodo in palestra quando non c’è il conforto dei risultati. "Non siamo sorprese delle difficoltà – riflette la giocatrice – sapendo sin dall’inizio che sarebbe stato un anno complicato, poi lo staff tecnico e la società ci stanno aiutando a mantenere la positività e la determinazione. Tutto ciò ci porta ad andare in palestra con il sorriso". C’è proprio Fiesoli tra le note positive della stagione della Cbf Balducci. "Sono contenta di poter aiutare la squadra. Il campionato è difficile e sapevamo sin dall’inizio che non sarebbe stato facile, però possiamo contare su una società e su uno staff che ci stanno supportando in ogni momento e comunque non si molla di un centimetro".

È aperta la prevendita dei biglietti per i match al Banca Macerata Forum tra Cbf Balducci Macerata contro Cuneo Granda S.Bernardo, in programma domenica alle 17 e la domenica successiva, alla stessa ora, le maceratesi affronteranno la VS Trasportipesanti Casalmaggiore, rispettivamente settima e ottava giornata di ritorno di A1 femminile.