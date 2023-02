"La Cbf Balducci pensa al Cuneo È ora di fare punti"

Riflettori puntati sul match contro Cuneo, domani alle 17 le piemontesi saranno ospiti al Banca Macerata Forum e per la Cbf Balducci si tratta del primo impegno casalingo di due consecutivi. L’obiettivo è il ritorno alla vittoria che manca da tre mesi e che è di fondamentale importanza per alimentare le speranze di salvezza, infatti solo il successo permetterebbe alle maceratesi di risalire dall’ultimo posto e avvicinarsi a Pinerolo, che la precede di 3 punti, e a Perugia, avanti di 5 punti. È chiaro che molto dipenderà dai risultati di queste due squadre, ma la Cbf Balducci deve fare obbligatoriamente la sua parte. Le piemontesi hanno infilato sei sconfitte di fila e andranno a caccia del primo successo nel girone di ritorno. "Siamo in casa nostra – dice Maria Irene Ricci, palleggiatrice della Cbf Balducci – e davanti ai nostri tifosi, è una partita in cui dobbiamo il cento per cento per portare a casa punti se non il risultato intero. Sarà una sfida impegnativa come del resto lo sono tutte in campionato, dall’altra parte della rete troveremo una squadra che non molla mai. Noi, più di loro, in questo momento dobbiamo allo stesso modo non mollare su nessun pallone. Sarà tosta ma servirà il contributo di ognuna di noi per portare a casa il match e il risultato, faremo di tutto per riuscirci".