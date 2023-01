La Cbf Balducci sul mercato Nel mirino la centrale Aelbrecht

È Freya Aelbrecht l’esperta centrale belga che piace alla Cbf Balducci. In un primo momento si pensava che il club scegliesse una giovane uscita dai college, ma la dirigenza sta battendo da tempo diverse piste pur di rinforzare la squadra e risalire la classifica della massima serie lasciandosi alle spalle due squadre per assicurarsi così la permanenza nella massima serie. Aelbrecht, classe 1990, ha giocato in Italia con Busto Arsizio, Bergamo, Monza e Pesaro, poi dal 2018 ha indossato le casacche di club stranieri.

Nei giorni scorsi la dirigenza ha preso la palleggiatrice olandese Laura Djikema e ora è attesa la schiacciatrice americana Claire Chaussee che si è messa in evidenza nei campionati dei college. Per il tecnico Paniconi si profila un periodo di intenso lavoro perché deve preparare le sfide di campionato e nel contempo facilitare l’inserimento delle nuove negli schemi e, più in generale, nella squadra. Il girone di ritorno propone subito una sfida complicatissima perché sabato sera arriverà Novara che si è presentata ai nastri di partenza per vincere il campionato e farsi valere in Europa. Le piemontesi hanno 28 punti e sono al quarto posto in classifica mentre le maceratesi sono in fondo assieme a Pinerolo, mentre Perugia ha un punto in più sulle ultime due. Novara nei giorni scorsi si è assicurata Carlotta Cambi che va a completare il reparto palleggiatori andando così a sostituire l’infortunata Jordyn Poulter. La regista toscana, già in azzurro nel 2016-2017 (anno dello scudetto vinto a Modena), rientra a Novara dopo cinque stagioni e mezzo in cui ha difeso i colori di Pesaro, Bergamo, Cuneo e Firenze. Nel Novara ci sono tante giocatrici di valore che sono in nazionale come Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Eleonora Fersino, la schiacciatrice turca Ebrar Karakurt.

Ieri la società maceratese ha aperto la prevendita dei biglietti per il match contro Novara, anticipo della prima giornata di ritorno di A1 femminile. Da domani i biglietti potranno essere acquistati anche al botteghino del Banca Macerata Forum nei seguenti orari: domani dalle 17 alle 19; venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e sabato, giorno della partita, dalla 10 alle 12 e dalle 17.30 all’inizio del match.

Lorenzo Monachesi