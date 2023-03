La gioia del settempedano Giuliani: "Un’emozione alzare la Coppa Italia"

L’Abba Pineto ha vinto a Macerata la sua prima Coppa Italia di A3 di pallavolo, dopo aver battuto in quattro set la Med Store Tunit. Il libero della formazione abruzzese è il settempedano Ludovico Giuliani, 25 anni il 4 maggio, da due stagioni in forza al Pineto, ma con esperienze rilevanti fra Superlega e A2 prima a Piacenza, poi a Verona, Corigliano e Ravenna.

Ludovico, a bocce ferme, che sensazione ha provato ad alzare il suo primo importante trofeo?

"Una grande soddisfazione perché è arrivato al termine di una ‘due giorni’ molto intensa e in un palasport che per me è da sempre come una ‘casa’. È stato bello giocare qui la final four".

Di Macerata cosa può dire?

"È indubbiamente una delle formazioni più forti, e lo ha dimostrato in campo. Certo, sono stati piuttosto sfortunati in questa stagione a causa di diversi infortuni. E questo, da maceratese, mi dispiace, come il fatto di aver vinto in finale proprio contro di loro".

Come giudica il suo Pineto?

"Siamo stati bravi a partire fortissimo, giocando ad alto livello, anche sopra la categoria. Poi nel terzo set abbiamo avuto un calo, sia in semifinale, dove ci è andata bene, sia con Macerata, che ha invece fatto suo il terzo set. Alla fine, però, ci siamo ritrovati e siamo riusciti a chiuderla".

Pure per lei i giudizi tecnici sono stati positivi...

"In effetti, penso di aver giocato bene, soprattutto nei momenti importanti di fine set. Ho avuto continuità, grazie a una prestazione solida. Sono contento di aver potuto aiutare la squadra".

Come si trova a Pineto?

"Bene, è un Club serio e si respira un clima di famiglia".

Quali sono ora i vostri obiettivi?

"L’8 aprile abbiamo la SuperCoppa contro la prima classificata – a livello di punti – della regular season dei due gironi di A3. In testa ci sono attualmente Fano e Catania e mancano tre giornate al termine di questa fase".

Il Pineto come sta andando in campionato?

"Siamo secondi, a -3 dal Fano, e abbiamo vinto entrambi gli scontri diretti. Risultiamo fra le favorite, ma bisognerà giocarsela fino all’ultimo".

Un’ultima battuta: papà Alberto dalla Grecia, dove sta facendo molto bene sulla panchina di Atene, cosa le ha detto di questo successo?

"Era piuttosto contento, quindi vuol dire che ho fatto bene...".

m. g.