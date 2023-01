La Med Store all’assalto di Brugherio

"Non guardiamo la classifica ma affrontiamo Brugherio continuando la strada imboccata ed evitando che la gara possa andare dalla parte degli avversari". Flavio Gulinelli (foto), coach della Med Store Macerata, chiede alla squadra la massima attenzione nel match della quinta giornata di ritorno di A3. Si gioca alle 18 al Banca Macerata Forum con la squadra di casa, quarta con 32 punti, che ospita Brugherio che, con 17 punti, ha due sole squadre alle spalle. "Abbiamo visto – aggiunge – che per gli avversari diventa difficile quando riusciamo a mantenere il nostro livello di gioco, non possiamo allora abbassare la guardia". La sensazione è che tutto dipenda dalla Med Store Tunit. "È così sul piano tecnico, ma durante la gara ci sono momenti in cui gli avversari sono più bravi, esercitano una maggiore pressione sfalsando gli equilibri, insomma ogni gara ha i suoi momenti". Ecco la fotografia di Brugherio scattata da Gulinelli. "È una squadra giovane, con una buona fisicità, direi un complesso interessante che presenta dei giovani con un buon futuro davanti". Con il passare del tempo si consolida sempre più la squadra maceratese che ha inserito degli elementi nuovi. "Ora – conclude Gulinelli – a ranghi completi abbiamo consolidato il nostro rendimento, ciò ci offre le garanzie e un minimo di tranquillità, ma non possiamo cullarci perché occorre lavorare per alzare l’asticella avendo la possibilità di raggiungere obiettivi importanti".