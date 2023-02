La Med Store riceve Monselice "Ora puntiamo al terzo posto"

"Sarà una partita da affrontare con la massima attenzione e senza abbassare la guardia perché non c’è da farsi condizionare dall’ultimo posto del Monselice". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, parla della gara di oggi quando alle 16 si accenderanno le luci del Banca Macerata Forum per il settimo turno di ritorno del campionato di A3. "Le classifiche – aggiunge il tecnico – fotografano quanto fatto e non sono bugiarde, però ricordiamoci del successo all’andata al tie break per capire che è una gara da affrontare con attenzione". Servirà una prestazione determinata sin dal primo pallone perché la Med Store Tunit possa fare valere il maggiore tasso tecnico.

Sulla partita di oggi interviene Azaria Gonzi, giovane palleggiatore della Med Store Tunit. "I veneti – dice – daranno battaglia avendo qualche pressione meno di noi, dobbiamo continuare a fare punti". La Med Store Tunit è quarta con 38 punti ed è impegnata a risalire la classifica, ma non tutto dipende dalla formazione maceratese. "Stiamo attaccando la terza posizione – dice Gulinelli – e non so se è possibile avvicinarsi alle prime due, abbiamo registrato alcuni risultati contraddittori che ci costringono a dipendere anche dagli altri e non solo da noi, però nel girone di ritorno siamo stati bravi a concentrare l’attenzione di gara in gara". Su questo aspetto interviene il Gonzi. "Stiamo facendo bene – dice il giocatore – e siamo carichi. Dobbiamo mantenere questo stato di forma e crediamo nel terzo posto che vorrebbe dire affrontare i playoff da una migliore posizione".

È chiaro che oggi il tecnico si attenda delle conferme dopo la vittoria a Savigliano, la squadra che occupa la terza piazza e precede i maceratesi di 3 punti. "Mi aspetto – dice il tecnico – la conferma di quanto fatto vedere una settimana fa a Savigliano, di continuare i progressi tecnici e mentali delle ultime settimane ben consapevoli che la partita è un’altra tappa di avvicinamento anche alle finali di Coppa Italia". Sabato a Savigliano non ha giocato l’opposto Morelli e quella vittoria ha trasmesso ulteriori certezze ai maceratesi che si stanno preparando a un finale di stagione ricco di impegni. "Il giocatore – dice Gulinelli – procede nel recupero, penso che domani (oggi) non sia disponibile ma mi auguro che dalla prossima settimana possa rientrare a pieno ritmo". Ecco cosa ha detto la vittoria su Savigliano ai giocatori. "Era – dice Gonzi – un test importante non solo perché si trattava di uno scontro diretto, ma anche per valutare come ci saremmo comportanti senza Morelli. Abbiamo fatto molto bene e questo è incoraggiante, ora sappiamo che anche se dovesse mancare uno dei nostri migliori giocatori, possiamo comunque esprimerci ad ottimi livelli".