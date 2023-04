La Med Store Tunit a Parma "Iniziare con il piede giusto"

A Parma è la prima tappa dei playoff per la Med Store Tunit che alle 20.30 di oggi affronterà la locale formazione emiliana della Wimore, il ritorno degli ottavi si giocherà alle 18 di domenica al Banca Macerata Forum dove è previsto il Golden set qualora le squadre avessero gli stessi punti dopo le due gare. I biancorossi, terzi in regular season, incontrano sulla loro strada un avversario in forma, sesto in campionato, e che in stagione ha battuto due volte la formazione maceratese, ciò per dire che occorrerà una squadra concentrata e attenta per partire bene nella seconda e fondamentale fase della stagione.

"I playoff – dice Michele Luisetto (foto), centrale della Med store Tunit – costituiscono un campionato a sé in cui non contano gli scontri diretti e quanto fatto durante la stagione. Noi e Parma siamo squadre forti, si qualificherà chi giocherà meglio e chi è più in forma".

La condizione atletica costituisce un aspetto fondamentale. "Il tecnico – ricorda il giocatore – ci ha concesso qualche giorno libero, necessario per ricaricare le pile dopo tante gare. Poi siamo tornati in sala pesi aumentando i carichi di lavoro per mettere benzina nel motore per i playoff". Nelle ultime giornate la squadra non ha brillato ed è stata battuta. "Abbiamo lavorato su quegli aspetti che non hanno funzionato".

Domenica alle 18 ci sarà al Banca Macerata Forum la partita di ritorno, in quella occasione si deciderà tutto e la Med Store Tunit avrà anche il vantaggio di giocare in casa l’eventuale Golden set. "È importante – dice Luisetto – potere contare sul sostegno del pubblico, ma noi stasera dobbiamo affrontare la gara a Parma con l’obiettivo di fare risultato e prenderci sin dall’andata un vantaggio significativo e poi giocarci tutto a Macerata".

La sfida tra Wimore Parma e Med Store Tunit Macerata sarà visibile in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 20.30.