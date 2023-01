La Med Store Tunit su Emmetv

La Med Store Tunit è la protagonista di un nuovo format televisivo che segue gli atleti della società di A3 e va in onda ogni settimana su EmmeTV, canale 89. La rubrica "Sotto Rete" farà conoscere la squadra dal suo interno, le telecamere - riprese realizzate da Andrea Mozzoni per EmmeTV e il racconto in studio di Tiziana Tiberi - seguono i ragazzi che vivono la città di Macerata con i colori della Med Store Tunit addosso. Tra allenamenti in palestra e al Banca Macerata Forum, in giro per la città svelando passioni e passatempi dei ragazzi, "Sotto Rete" permette di scoprire retroscena e curiosità sui giocatori e la squadra. La prima puntata ha visto come protagonista Pietro Margutti (foto), al terzo anno in biancorosso, che raccontato della sua vita in città, delle sue passioni e come la Pallavolo Macerata rappresenti una seconda casa. Ogni puntata di "Sotto Rete" si può anche trovare in streaming sul sito marchemedia.com o scaricando l’app. Le puntate verranno poi caricate sul canale ufficiale di YouTube di EmmeTV. La seconda puntata andrà in onda venerdì 13.