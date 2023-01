La rinnovata Cbf Balducci all’attacco di Novara

Si riparte e nell’anticipo di oggi alle 20.30 il Banca Macerata Forum ospita la Igor Gorgonzola Novara, uno dei top team del massimo campionato di volley femminile. Non mancano quindi i motivi per assistere alla gara, a partire dalle tante nazionali nella squadra piemontese, quarta forza dell’A1, e soprattutto per rivedere la rinnovata Cbf Balducci. La squadra di coach Luca Paniconi potrebbe infatti presentare i recenti nuovi arrivi: la schiacciatrice statunitense Claire Chaussee e la centrale belga Freya Aelbrecht. Le maceratesi sono impegnate a risalire la china per centrare la salvezza e devono cercare di sfruttare ogni occasione per muovere la classifica. Sarà anche la gara delle ex: nelle fila della Cbf Balducci figurano la palleggiatrice olandese Laura Dijkema, tricolore a Novara nel 2017, e il libero Francesca Napodano, in Piemonte dal 2019 al 2021; torna al Banca Macerata Forum da avversaria Giulia Bresciani, protagonista della promozione arancio-nera nella scorsa stagione in A2.

Le ragazze di Luca Paniconi sono chiamate a una prova difficile considerando la qualità delle avversarie. Novara deve scegliere se affidare la regia a Carlotta Cambi (ex Firenze, arrivata dopo l’infortunio alla palleggiatrice americana Poulter) o se continuare con Ilaria Battistoni che ha guidato la formazione piemontese nelle ultime giornate. L’opposta turca Ebrar Karakurt, attuale top scorer del campionato, costituisce il principale terminale offensivo. In banda l’azzurra Caterina Bosetti insieme con la cubana Kenia Carcaces (in alternativa c’è la statunitense Adams). Al centro altre due azzurre, Cristina Chirichella e Anna Danesi, il libero è Eleonora Fersino, anche lei nazionale. Novara è partita per essere protagonista fino in fondo e può contare su un organico di valore.

Di contro Macerata sa che ogni occasione è importante per risalire la china e abbandonare l’ultimo posto. "Ci attende un avversario molto forte – dice Silvia Fiori, libero Cbf Balducci – nella prima giornata del girone di ritorno. Siamo cresciute rispetto alla gara d’andata quando Novara ci ha lasciato ben poco spazio. Adesso vogliamo dimostrare i miglioramenti a tutti e al nostro pubblico che aspettiamo numeroso. Da questo match ogni occasione sarà utile per cercare di fare punti senza pensare troppo a chi ci sarà dall’altra parte della rete ma puntando sui nostri mezzi e sulla nostra qualità di gioco, frutto di un grande lavoro in palestra che stiamo facendo giorno dopo giorno". Ed ecco cosa dice della partita Ilaria Battistoni, palleggiatrice di Novara. "Macerata – spiega – sarà diversa da quella vista all’andata, anche perché si è rinforzata sul mercato. Noi dovremo avere un approccio deciso e sicuro per centrare i tre punti che costituiscono l’obiettivo". Oggi si potranno acquistare i biglietti anche al Banca Macerata Forum dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 ad inizio match, chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. La società anche in occasione di questo match invita i tifosi ad indossare la maglia arancio "Forza ragazze"!, chi non l’avesse potrà ritirarla in omaggio all’ingresso del palasport.