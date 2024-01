Le sostituzioni danno la scossa. Bravi Celia, D’Uffizi e Vaisanen

La reazione sfoderata nel secondo tempo testimonia che l’Ascoli di Castori è vivo più che mai. Gli episodi e l’andamento della prima parte del match avrebbero messo in ginocchio chiunque. Di certo non questo Picchio che nel girone di ritorno cercherà di lottare contro tutto e tutti, arbitri e tecnologia compresi, per mantenere la categoria. La luce si è accesa proprio quando al Del Duca era calato un buio pesto. Le sostituzioni operate nell’intervallo e nel corso della ripresa hanno prodotto quella scintilla che serviva. Pessime le prove messe in campo da Falasco e Valzania nella prima metà dell’incontro. Ancora una volta positivi invece gli ingressi di Celia e D’Uffizi. Una nota di merito a parte va fatta per Vaisanen che, chiamato al suo battesimo di fuoco ha fornito una prestazione solida.