L’under 13 al torneo di Ancona

L’under 13 della Pallavolo Banca Macerata sta partecipando alla 29ª edizione della "Uniqa Cup" Memorial Flavio Brasili ad Ancona che vede la partecipazione di 108 formazioni provenienti non solo da nove regioni, ma anche dall’Europa e addirittura dagli Stati Uniti. Guidate dalla coach Lara Morresi, le ragazze hanno affrontato le prime gare del Trofeo "Marco Vive", dedicato alle formazioni under 13, ottenendo il quarto posto nel girone e l’accesso alla semifinali. Un’avventura indimenticabile per la Pallavolo Banca Macerata. "Abbiamo deciso di partecipare al torneo – ha detto Morresi – perché convinti che oltre ad essere un’importante esperienza di vita per le ragazze, permetterà loro di imparare tantissimo giocando molte partite in pochi giorni e confrontandosi con realtà molto diverse. Abbiamo un gruppo di giovani, alcune delle quali giocano da poco tempo e hanno proprio bisogno di questo tipo di opportunità, sarà un’esperienza preziosa sotto tutti i punti di vista e siamo molto contenti della crescita delle ragazze".