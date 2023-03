Med, sabato sera arriva la Vigilar Sponsor day per gli spettatori

Anticiperà alle 20.30 di sabato il derby di A3 Med Store Tunit-Vigilar Fano e in quella serata si celebrerà il rapporto tra i club del capoluogo e l’istituto bancario. Lo Sponsor Day arricchirà la partita con una serie di iniziative: il pubblico potrà partecipare a un’estrazione che mette in palio gadget offerti da Banca Macerata; l’istituto bancario, con la presenza del direttore generale Toni Guardiani, premierà inoltre il miglior giocatore della partita di Del Monte Coppa Italia della scorsa settimana con Tuscania e l’Mvp della gara tra Med Store Tunit e Vigilar Fano. Inoltre, Banca Macerata sarà protagonista di un evento dedicato ai propri clienti ed azionisti, per i quali la Pallavolo Macerata metterà a disposizione una maglia autografata di uno dei campioni della Med Store Tunit. Francesco Gabrielli, general manager della Pallavolo Macerata, spiega l’importanza del legame tra le due realtà. "Il nostro – dice – è un sodalizio vincente, al quale ci teniamo molto e lo dimostra il fatto di avere dedicato a Banca Macerata lo Sponsor Day di sabato, nella sera del derby contro Fano". Pallavolo Macerata e Banca Macerata sono unite nel nome del territorio. "Crescendo come società e diventando il punto di riferimento della città nella pallavolo maschile, abbiamo cercato molto Banca Macerata. Siamo uniti dalla città, è una simbiosi che si è rafforzata con gli anni, ci valorizziamo a vicenda e speriamo che la partnership possa proseguire a lungo; siamo consapevoli di avere al nostro fianco una realtà importante del territorio, che è rimasta legata alla comunità e rappresenta un baluardo del maceratese, proprio come siamo noi nello sport". La gara sarà uno scontro al vertice tra due formazioni in ottima forma. La Med reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro Pineto, e terza in classifica, affronterà la prima della classe. Un anticipo che ha tutti i sapori di big match del girone.