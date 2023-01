Med Store a Parma con tanta voglia di blitz

"A Parma sarà una gara differente da quella dell’andata anche per le novità negli organici". È quanto dice Michele Caldarola (foto), secondo allenatore della Med Store Tunit, sulla partita in Emilia, alle 18 si gioca la seconda giornata di ritorno del campionato di A3 di volley. "Noi – aggiunge – siamo cresciuti tanto e abbiamo integrato Luisetto e Lazzaretto, anche Parma ha aggiunto l’opposto bulgaro Hristiyan, che ha già fatto vedere le sue qualità nelle prime uscite di campionato". All’andata Parma aveva vinto al Banca Macerata Forum contro un avversario dimezzato dal Covid. "Loro – spiega Caldarola – hanno poi una buona coppia di centrali, efficaci sia in attacco che a muro. Sarà fondamentale l’approccio, noi dovremo cercare di mantenere alta la pressione sfruttando la battuta e la fase muro-difesa. Ci sono gli ingredienti per una bella partita".

Ma al di là di tutto c’è una Med Store Tunit che, una volta completato l’organico, ha intenzione di risalire la china, ora occupa la quarta piazza, e l’obiettivo è tornare da Parma con i 3 punti. Al momento i maceratesi sono avanti in classifica di 6 punti sugli avversari odierni che occupano la settima posizione. Parma si presenta al match dopo due vittorie al tie-break contro Mirandola e Garlasco, dopo essere caduta 3-0 a Pineto nella penultima di andata. La Med Store Tunit insegue invece il terzo posto, occupato al momento da Savigliano, e la quarta vittoria consecutiva dopo aver superato Bologna, Belluno e San Giustino, nella prima di ritorno.