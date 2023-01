Med Store al lavoro per Pineto Domenica big match a Macerata

La Med Store Tunit si sta preparando per la sfida di domenica contro Pineto, capolista assieme a Fano del girone Bianco dell’A3. La partita rappresenta l’occasione per la formazione maceratese di voltare pagina dopo il passo falso a Parma e dimostrare che in Emilia è stato un incidente di percorso. La società punta a un campionato d’alta classifica e al momento la squadra di coach Gulinelli occupa il quarto posto, ma ci sono le premesse perché la squadra possa migliorare la posizione in quanto ha le qualità per farlo a patto di non commettere altri errori. A partire dalla scorsa stagione, la squadra di Serie A3 ha nella Joma lo sponsor tecnico che firma anche l’abbigliamento ufficiale della Med Store Tunit. I tifosi possono acquistare i kit gara, gli accessori e gli abiti ufficiali per vestire la propria passione biancorossa. L’abbigliamento ufficiale e il materiale promozionale della Med Store Tunit Macerata possono essere acquistati al Banca Macerata Forum, rivolgendosi all’info-point della Pallavolo Macerata. La lista completa comprende la maglia da gara, la felpa, la polo, la tuta e lo zaino, e si può consultare comodamente sul sito www.pallavolomacerata.it nella sezione "merchandising".