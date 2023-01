Med Store, c’è la leader Pineto "Decisivi muro-difesa e battuta"

"Contro Pineto mi aspetto un giusto approccio alla partita e poi essere continui fino alla fine". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, parla della sfida di oggi alle 18 al Banca Macerata Forum dove ci sarà la partita con gli abruzzesi che occupano la testa della classifica assieme a Fano mentre la squadra di casa è al quarto posto. Alle motivazioni di quando si affronta la prima della classe si aggiungono quelle derivanti dal passo falso di sette giorni fa a Parma. "È una sconfitta che brucia – aggiunge il tecnico – perché eravamo partiti con il piede giusto, poi gli avversari sono stati bravi a raddrizzare il match mentre noi non abbiamo poi sfruttato l’occasione per portare almeno la partita al tie break". Ma adesso la gara in Emilia è acqua passata ed è bene concentrarsi sul presente. "Pineto – dice Gulinelli – ha nella fase break un aspetto importante del suo gioco, noi dovremo essere abili a togliere loro delle sicurezze nella situazione di cambio palla sfruttando la battuta e il muro difesa. Si giocherà su equilibri molto sottili, dovremo essere bravi a mantenere la tranquillità nelle varie fasi del match e a non andare fuori giri".

Da un lato c’è il desiderio di migliorare il quarto posto ma c’è anche la necessità di guardarsi le spalle perché non mancano le squadre che stanno insidiando la formazione maceratese. Ecco, in questi casi i giocatori non dovranno farsi prendere dall’ansia. "Il discorso non cambia rispetto a quello fatto a inizio girone di ritorno, e cioè che siamo attesi da una serie di finali e che occorre pensare a una gara per volta. In questo percorso avremo appuntamenti importanti che ci daranno ulteriori indicazioni per farci capire dove migliorare e dove continuare a lavorare. Invece l’appuntamento di mercoledì a Fano in Coppa è di quelli che non hai alternative perché c’è da vincere per proseguire nella manifestazione, la gara di oggi sarà così anche l’aperitivo giusto per la prossima".