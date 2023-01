"Med Store, fatta una brutta figura a Parma"

"C’è tanta delusione perché abbiamo perso pur dimostrando di essere più forti di Parma". Francesco Gabrielli (foto), dg della Med Store Tunit, non nasconde il rammarico per il passo falso in Emilia. "E pensare – aggiunge – che la squadra ha approcciato molto bene alla partita, il problema è che poi ci siamo completamente spenti". La formazione maceratese è così mancata in alcuni momenti. "Abbiamo pagato gli errori commessi nelle fasi cruciali del match. Il rammarico è doppio: ha perso Pineto e siamo stati sconfitti pur avendo fatto vedere di essere più forti perché li abbiamo sempre ripresi quando abbiamo spinto un po’".

La formazione allenata da coach Gulinelli è tornata a mani vuote, mentre Savigliano, terza forza dell’A3, ha allungato il passo vincendo al tie break a Bologna. In definitiva in testa al girone ci sono Pineto e Fano con 37 punti, Savigliano è salito a 31 e Macerata è rimasta a 26. Adesso la Med Store Tunit è attesa da due partite difficili e molto importanti: domenica al Banca Macerata Forum arriverà Pineto e mercoledì 18 trasferta Fano di Coppa Italia dove passa il turno solo la vincente. "Non è ancora compromesso nulla" aggiunge Gabrielli. Ma serve un cambio di passo perché la squadra possa rispettare le aspettative di inizio stagione. "Ai giocatori – sottolinea Gabrielli – è stato fatto presente che la società è profondamente delusa perché a Parma è stata fatta una pessima figura. Non abbiamo dimostrato di avere carattere perché abbiamo buttavo via la partita quando l’obiettivo erano i 3 punti". Tra tanta delusione c’è anche spazio per un po’ di ottimismo. "Quando la squadra è in fiducia – osserva Gabrielli – sa esprimersi molto bene, però a volte ci spegniamo alla prima difficoltà. è come se non fossimo sicuri di noi stessi quando invece siamo veramente forti".