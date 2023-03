Med Store Tunit, con Tuscania il primo esame

Alle 20 si accenderanno le luci del Banca Macerata Forum per la sfida Tuscania-Med Store Tunit che mette in palio il pass per la finale della Coppa Italia di A3 in programma il giorno dopo. Nell’altra semifinale si affronteranno Catania e Pineto. "Tuscania – Riccardo Modica, diesse della Med Store Tunit, presenta gli avversari – è un’ottima formazione che può contare su elementi esperti tra A2 e A3: penso all’opposto Onwuelo, ex Siena; allo schiacciatore Corrado che ha giocato a Vibo Valentia, Lagonegro e Catania; hanno in Parisi un palleggiatore esperto; Festi è un centrale con una lunga militanza in A2. Sono arrivate in finale quattro formazioni di valore". In casa maceratese si pensa al Tuscania. "Sarà importante l’approccio, avere la lucidità nella gestione dei momenti importanti, di una palla, di avere il coraggio di rischiare in alcuni frangenti. È sottile la differenza in campo, sono gare da vivere, in cui c’è da soffrire nelle fasi decisive per portarle a casa". La Med può contare sul fattore campo. "Giochiamo in casa nostra e il sostegno del pubblico può essere un’arma in più". C’è interesse attorno alla manifestazione. "È così, vedo – osserva Modica – che ci saranno le tifoserie delle altre formazioni, molti addetti ai lavori tra tecnici e procuratori. Ritengo che possa essere una bella manifestazione per la città e che nei due giorni si potrà assistere a belle gare con una pallavolo di alto livello". Le motivazioni sono ai massimi livelli. "Sono quelle che trasmettono una Coppa in palio, ho visto i nostri ragazzi molto attenti e concentrati. Giocheranno sul tappeto tricolore, un’emozione in più, e per alcuni – conclude Modica – è la prima Final four".

È in città Massimo Righi, presidente della Lega Volley. "Mi aspetto – dice – dalle quattro finaliste un altro salto di qualità perché ogni Final four segna un momento di crescita per le società, per la concentrazione che dà simili appuntamenti, per il carico di aspettative riposto da ogni club. Ecco perché mi attendo una fase di crescita necessaria per fare altri passi avanti". La società Pallavolo Macerata, ora griffata Med Store Tunit, si è messa in gioco organizzando la manifestazione e la Federazione le ha dato fiducia. "Macerata – spiega Righi – è una società sulla rampa di lancio nel panorama dell’A3 e poi questa è una piazza storica. La squadra sta disputando un campionato di ottimo livello e le Marche hanno una grande tradizione pallavolistica". Il presidente spiega perché è importante essere presenti alla manifestazione. "Si assisterà a uno spettacolo di altissimo livello essendoci giocatori che sono stati protagonisti su palcoscenici importanti. A ciò aggiungiamo che si vedrà una pallavolo fresca con uno sguardo sul futuro per la presenza di giovani interessanti". La vincitrice arricchirà la bacheca. "Il trofeo è il massimo disponibile e la vincente avrà il diritto alla Supercoppa italiana A3".