Med Store Tunit, stasera il derby con Fano

"Mi auguro che le scorie della sconfitta in Coppa Italia non siano rimaste nella testa dei miei giocatori, non sarà facile per noi l’approccio al derby". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, parla della gara delle 20.30 di oggi quando la Vigilar Fano, capolista del girone di A3, sarà di scena al Banca Macerata Forum nella 24ª giornata. "Occorre – aggiunge – ripartire con la testa pulita, giocare liberi e pensare al nostro gioco andando avanti nel programma di avvicinamento ai playoff". Ecco l’opinione di Martin Kindgard, palleggiatore della Med Store Tunit, sul match di stasera dopo la sconfitta in Coppa Italia. "Le finali – dice il giocatore – ti rimangono sempre addosso sia se le vinci sia se le perdi, ora torniamo a pensare al campionato". A tre turni alla fine le prime due piazze sono inavvicinabili e così l’obiettivo dei maceratesi è tenere a distanza Savigliano per blindare il terzo posto. "Non solo, l’attenzione – spiega Gulinelli – deve essere quella di costruirci un buon punteggio in classifica per la fase successiva della stagione".

Il Fano guida la classifica e in un certo senso si può anche pensare che la partita possa essere un assaggio di playoff. "Come qualità – dice Kindgard – di sicuro, però non sarà una partita che mette in palio il passaggio del turno e questo fa la differenza rispetto ai playoff. Il Fano di certo non vorrà buttare punti e rischiare di perdere il primo posto; ma anche noi però siamo a caccia di punti importanti. Mi aspetto una partita molto tirata e combattuta, come abbiamo già potuto toccare con mano sono i dettagli a fare la differenza in questo tipo di gare. Saremo molto attenti e carichi in vista del derby".

Stasera si torna in campo dopo una settimana dalla finale di Coppa Italia vinta dal Pineto, ma lo sport insegna che occorre rialzarsi dopo una caduta. "Le cadute fanno parte dello sport, l’importante – conclude Gulinelli – è rialzarsi e ripartire". Oggi la Med Store Tunit sarà al completo.