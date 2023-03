Nella Final Four tre società maceratesi

Tre formazioni maceratesi sono in corsa per la Coppa Marche di pallavolo maschile di serie C. Oggi alle 17.30 sono in programma le semifinali della competizione e le vincenti si contenderanno l’ambita Coppa alle 17 di domani al palasport di Filottrano.

Nel pomeriggio i riflettori saranno puntati sull’impianto di Appignano dove si affronteranno l’Aurora Volley Appignano e l’Autotrasporti Frezzotti di Belvedere Ostrense. In contemporanea il palazzetto dello sport di Filottrano, in via Gemme 13, ospiterà la semifinale tra la Sios Novavetro San Severino e la Banca Macerata.