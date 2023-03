Oggi la finale tra Banca Macerata e Aurora Appignano

Oggi alle 17 Banca Macerata e Aurora Appignano si contenderanno nel palasport di Filottrano la Coppa Marche di serie C. Ieri le due squadre hanno strappato il pass per l’atto finale.

In semifinale l’Aurora Volley Appignano ha battuto l’Autotrasporti Frezzotti di Belvedere Ostrense 3-1 (25-18 16-25 27-25 25-19) al termine di una gara in cui i giocatori di coach Nardi hanno ben interpretato la partita, con gli avversari che si sono fatti valere nel secondo. Nell’altra partita la Banca Macerata ha sovvertito i pronostici facendosi valere nel palasport di Filottrano nella partita contro la Sios Novavetro San Severino 3-0 (19-25 21-25 14-25).

Parallelamente all’esaltate cammino in Coppa Marche, la Banca Macerata si sta ben disimpegnando nel Girone D, dove occupa il secondo posto, è sempre più vicina a raggiungere la salvezza automatica e si trova distante cinque punti dalla capolista.

Le altre avversarie di Coppa Marche fanno invece tutte parte del raggruppamento C e si stanno giocando la promozione: la Sios Novavetro è in testa alla classifica con 44 punti ma è arrivata all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive; l’Aurora Volley Appignano insegue al terzo posto, saldamente in zona play-off e nell’ultima gara ha superato 3-1 Terra dei Castelli; infine l’Autotrasporti Frezzotti si trova ad una lunghezza di distanza da Appignano, al quarto posto in classifica.