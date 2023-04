Paolucci: "Med Store a Belluno per tornare subito ai nostri abituali livelli"

"Vogliamo tornare ai nostri livelli ripartendo più decisi che mai dopo il passo falso casalingo contro Bologna". Alessio Paolucci, schiacciatore della Med Store Tunit Macerata, spiega quale sarà l’atteggiamento della squadra domani alle 18 a Belluno nella 13ª giornata, l’ultima di regular season. La squadra di coach Gulinelli dovrà vedersela con un avversario in corsa per entrare nei playoff e quindi motivato più che mai. I maceratesi chiedono a questa gara di trovare la forma migliore in vista dei playoff e naturalmente a chiudere bene la stagione regolare.

Nell’ultimo turno il Banca Macerata Forum è stato violato da Bologna. "Negli ultimi mesi – aggiunge Paolucci – abbiamo avuto tante gare importanti e sostenuto allenamenti intensi, non ora possiamo permetterci cali di tensione anche se siamo sicuri del terzo posto. Dobbiamo sfruttare l’ultima partita di regular season per limare i dettagli, eliminare ogni imperfezione, rimanere concentrati e arrivare così pronti ai playoff". Con simili premesse è importante la gara di oggi perché la Med troverà un avversario determinato e molto motivato. "In effetti è importante giocare contro un avversario che ha fame di punti, loro si stanno giocando l’accesso ai playoff e ci aspetta un palazzetto caldo, un clima al quale ci dovremo abituare presto considerando che nella seconda parte di stagione saremo protagonisti su campi difficili. Poi Belluno è un avversario ostico, all’andata abbiamo vinto al tie-break, dovremo quindi restare concentrati anche perché ora avere punti in più ci potrà aiutare nei piazzamenti durante gli spareggi promozione". La sfida tra Da Rold Logistics Belluno e Med Store Tunit Macerata sarà visibile domani in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 18.