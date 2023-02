Rugby, Banca Macerata supera la Ternana

Banca Macerata Rugby apre il 2023 con una vittoria convincente in casa. La Ternana è il primo banco di prova dell’anno e la formazione maceratese la supera in modo brillante (39-19). Grande vittoria per i ragazzi ARM e Barbaresi eletto Man of the match per la prima volta. "È il giusto atteggiamento. I ragazzi – spiega il ds Emanuele Panunti – hanno dato grande dimostrazione di maturità e concentrazione. Non era facile dopo il trend negativo e la lunga pausa interpretare la partita in tal senso. Un plauso al coach Storani che sta facendo un grandissimo lavoro con il gruppo e ai ragazzi che stanno mettendo l’anima in questo campionato. Con questa giornata - aggiunge Panunti - salutiamo tre dei nostri ragazzi che provano il salto di qualità nel campionato maggiore di serie B con lo Jesi. Stiamo lavorando molto anche con i ragazzi della juniores per poterli inserire in prima squadra già dalla prossima stagione e dare continuità al progetto". Nelle giovanili Under 15 opaca contro Fano che vincono il match. Mentre per Under 17 arriva un pareggio contro Ancona.