Rugby, bravi i giovani del Banca Macerata

Si fa valere l’under 15 (foto) del Banca Macerata Rugby che in casa affronta insieme a Jesi e Fabriano i pari età di Falconara e Recanati. I locali giocano bene in attacco e in difesa segnando più volte. I ragazzi, nell’altra gara contro Samb e Ascoli, danno pregio di un gioco davvero strutturato, veloce e determinato. Buoni segnali sono arrivati dai ragazzi dell’Under 17. Infine la partita di cartello Banca Macerata Rugby-Falconara finisce 31-17 dopo una seconda parte di grande livello. Da segnalare i tanti bambini dai 7 agli 11 anni dell’Arm che insieme agli amici dell’Ancona mettono in campo una bellissima festa al Longarini. Oltre 60 i piccoli atleti in campo che si sono divertiti e confrontati, aiutati dai tecnici, in una cornice colorata di piccoli rugbisti che non volevano più smettere di giocare.