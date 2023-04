Scherma, Macerata da applausi alle fasi regionali Nella spada Palomba vince la medaglia di bronzo

Terzo posto per la maceratese Ilaria Palomba (nella foto con l’istruttore Alfredo Gironelli) nella gara regionale Under 20 di spada. La giovane ha mostrato una tecnica di ottimo livello, a discapito della giovane età e dell’emozione per l’esordio nella categoria. La quattordicenne portacolori della Macerata Scherma ha partecipato per la prima volta al campionato regionale di spada Under 20 ed è al primo anno di gare nella specialità della spada, in precedenza era cresciuta nel vivaio societario del fioretto. La ragazza ha costruito il suo percorso di gara con concentrazione e precisione di colpi, rimontando in più situazioni lo svantaggio di stoccate come nell’assalto decisivo per il podio in cui era opposta alla jesina Luconi che conduceva 14 stoccate a 12. Nella fase finale Palomba ha messo a segno tre stoccate consecutive vincendo 15-14. Così parteciperà ai campionati nazionali di categoria in programma a Riccione dal 18 al 21 maggio. La manifestazione ha riservato altre soddisfazioni al club maceratese come le buone prove di Benedetta Pallotta, giunta ottava, e di Matilde Spadari, classificatasi 12ª. Nella categoria maschile Edoardo Grandicelli ha chiuso al 17° posto confrontandosi con avversari agguerriti ed esperti.