Serie A2 femminile. Cbf Balducci sbanca Olbia

VOLLEY HERMAEA

1

CBF BALDUCCI HR MACERATA

3

VOLLEY HERMAEA : Orlandi 4, Adriano 19, Anello, Gannar 9, Fontemaggi 11, Imamura n.e., Schimt, Partenio 7, Marku 8, Civetta, Floris n.e., Blasi (L). All. Guadalupi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Vittorini 15, Civitico 15, Stroppa 22, Fiesoli 7, Mazzon 9, Bonelli 5, Bresciani (L), Korhonen n.e., Morandini, Bolzonetti 3, Quarchioni n.e., Masciullo n.e.. All. Carancini.

Arbitri: Adamo, Faia.

Parziali: 25-23, 23-25, 15-25, 16-25.

La Cbf Balducci espugna Olbia (1-3) e chiude in vetta il Girone B dell’A2 femminile a quota 44 punti al termine della Regular Season. Domenica inizierà la Pool Promozione dove le maceratesi partiranno dal terzo posto a -5 dalla leader Perugia. Sugli scudi la MVP Giada Civitico (15 punti personali con 5 muri a segno) e la top scorer Federica Stroppa (22 punti). In doppia cifra anche Arianna Vittorini (15). Coach Carancini parte ancora con Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Vittorini, Bresciani libero.

Nel primo set la Cbf Balducci è fallosa al servizio e soffre la battuta di Olbia (3 ace subiti): le sarde scappano nel finale grazie alla migliore efficienza in contrattacco (Adriano 10 punti nel set) e il tentativo di rimonta arancionero si ferma sul muro delle locali. Reazione maceratese nel secondo set con Civitico e Stroppa a tenere alte le percentuali di attacco (entrambe sopra il 60% con 5 punti a testa): il set sembra segnato quando Olbia rimonta fino al -1 per poi cedere sul colpo di Mazzon (1-1). Senza storia il terzo set con il servizio maceratese a creare seri grattacapi alle sarde: 8 errori di Olbia e il 50% di Vittorini fanno il resto: 1-2. Stessa musica nel quarto set con Bolzonetti in campo per Fiesoli e incisiva al servizio: la Cbf Balducci allunga e le avversarie non tengono il passo. Alla fine la Cbf Balducci torna a casa con 3 punti.