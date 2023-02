Tittarelli: "A Macerata le Final Four Una grande vetrina per la città"

"Ci siamo impegnati anche per la città e per il territorio organizzando qui l’11 e il 12 marzo le Final Four di Coppa Italia di A3". È quanto dice Gianluca Tittarelli, presidente della società Pallavolo Macerata, dopo l’ufficializzazione della Lega che in città si terranno le Final Four. Le semifinali di sabato 11 vedranno affrontarsi Farmitalia Catania e Abba Pineto nella prima gara, Maury’s Com Cavi Tuscania e Med Store Tunit Macerata nella seconda. Il giorno successivo ci sarà l’atto finale della manifestazione. "Nei prossimi giorni – aggiunge Tittarelli – sapremo se ci sarà anche la finale per il terzo e quarto posto, sarà una decisione presa assieme alle società". C’è soddisfazione perché Macerata torna ad essere al centro dell’attenzione. "Siamo felici, ma anche consapevoli che la società è chiamata a produrre un notevole sforzo a livello organizzativo. In quei giorni saranno in città tre squadre, i tifosi, gli addetti ai lavori e dirigenti della Lega". Per Macerata è un banco di prova perché tutto sia a posto, si dovranno completare gli interventi esterni al Banca Macerata Forum con le strisce dei parcheggi e sistemando le fioriere. "Tutto sarà pronto per l’occasione". Organizzare le Final Four può essere d’aiuto alla squadra nella manifestazione dove figurano formazioni di assoluto valore.

Nel frattempo c’è da fare bene in campionato, domani alle 18 la Med Store Tunit sarà impegnata a Savigliano in una gara in cui i maceratesi sono chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere fino a questo momento. "Giocheremo a casa della terza e noi siamo quarti, ci attendiamo una prestazione valida da parte dei ragazzi sulla scia delle ultime prove". Per la Med Store Tunit l’obiettivo è la vittoria per avvicinarsi alla terza posizione di classifica.