Tittarelli: "Nel girone di ritorno la migliore Med Store Tunit"

È un bel momento per la società Pallavolo Macerata sia con i giovani sia con la formazione maggiore. Nel campionato di serie C la Banca Macerata batte Appignano al tie break, l’under 15 si mette in mostra al trofeo Mitama organizzato dalla Falconara Volley Game e la prima squadra torna con i 3 punti da San Donà.

Gianluca Tittarelli, presidente della Pallavolo Macerata, fa il punto della formazione militante in A3 e che parteciperà anche alle Final Four di Coppa Italia. "Sono fissate per l’11 e il 12 marzo – dice il presidente – e al momento non si sa se c’è qualcuno disposto a organizzarle, altrimenti le semifinali si giocheranno a febbraio e noi affronteremo in trasferta il Tuscania".

Potrebbe esserci anche Macerata tra le sedi della Final Four.

"Oggi è in programma una riunione in Lega e si parlerà di questa fase finale. Noi siamo disponibili a valutare se ci sono i presupposti per organizzarle a Macerata".

In campionato la squadra ha centrato il secondo successo di fila in A3 tornando da San Donà con un prezioso successo e dando così continuità ai risultati.

"Adesso abbiamo messo a posto alcuni tasselli, c’è quindi la possibilità di lavorare al completo e ciò si riflette poi positivamente nella gara della domenica. Ci aspettiamo una seconda parte in cui la Med Store Tunit possa mostrare appieno il suo valore".

Le ultime prove inducono all’ottimismo.

"Contro Pineto si è vista una partita avvincente e una bella pallavolo battendo una squadra forte come Pineto. In Coppa Italia siamo partiti un po’ male a Fano, poi la squadra ha reagito e con le unghie e i denti ha ribaltato il risultato conquistando la vittoria. A San Donà si è giocato bene con i ragazzi che hanno macinato gioco e confermato quanto fatto vedere nei turni precedenti".