"Pineto è una bella squadra e con un roster completo: sarà una sfida intensa" Simone Gabbanelli, libero e capitano della Med Store Tunit, è proiettato sulla gara di domani alle 18 quando al Banca Macerata Forum arriverà la formazione abruzzese. Si tratta di una sfida d’alta classifica nel campionato di A3 di volley: Pineto ha gli stessi punti della capolista Fano (37), mentre la formazione maceratese occupa la quarta posizione (26 punti) e al terzo posto c’è Savigliano (31). Nell’ultimo turno Pineto è stato sconfitto al tie break in trasferta da San Donà, mentre Macerata è tornata a mani vuote da Parma in una gara che ha lasciato solo tanta delusione per la sesta sconfitta stagionale. La Med Store Tunit è quindi in cerca di riscatto dopo il passo falso in Emilia e nel girone di ritorno si punta a ridurre le distanze dalle leader Pineto e Fano, un obiettivo alla portata della squadra di coach Gulinelli a patto di non commettere più certi errori e cali di tensione. "Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto a Parma" è quanto dice Gabbanelli. "Avevamo iniziato bene la partita. Nel primo set – ricorda il giocatore – abbiamo dimostrato di essere superiori agli avversari facendo bene sia in battuta sia nella fase muro-difesa. Però con il passare del tempo ha preso il sopravvento Parma, peccato per il quarto set quando avevamo recuperato e avremmo potuto riaprire la partita". L’Abba Pineto è un avversario che i maceratesi conoscono bene avendolo affrontato più volte, anche durante la preparazione. "Li conosciamo bene, sappiamo – dice Gabbanelli – che sanno esprimere una bella pallavolo e che hanno tanti giocatori di qualità, come l’opposto Link e il nostro ex-compagno Calonico. Noi dobbiamo ripetere la buona partenza fatta a Parma e confermarci poi sui quei livelli per tutta la gara: sappiamo di potercela giocare e in questo girone di ritorno siamo decisi a fare più punti possibile. Vogliamo migliorarci e alzare l’asticella anche in vista della sfida di mercoledì contro Fano in Coppa Italia". Ma adesso c’è solo da pensare al Pineto.