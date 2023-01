Volley under 14

È stata una splendida esperienza per la squadra Banca Macerata under 14 la 10ª edizione del torneo indoor Happyfania Volley, che si è disputato a Bellaria Igea Marina tra martedì e giovedì. Le giovani biancorosse, accompagnate dai tecnici Giovanni Polidori e Noemi Colaianni, hanno vissuto tre giorni all’insegna dello sport e del divertimento. Si è trattato di un momento significativo per la crescita sia tecnico sia personale.

Il torneo è anche servito per cementare ancora di più il gruppo.

Gli allenatori hanno poi sottolineato la crescita delle ragazze anche sul piano tecnico: stimolate dal contesto competitivo, le biancorosse hanno avuto modo di impratichirsi nei ruoli e di affinare i fondamentali, come la battuta.

La squadra è tornata quindi da Bellaria-Igea Marina con un importante bagaglio di esperienze, merito anche dell’organizzazione perfetta dell’Happyfania Volley, un’avventura da ripetere per le ragazze e un altro step nel loro percorso di crescita sportivo e personale.