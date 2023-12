VolleySerie A3. Banca Macerata non sbaglia. La capolista continua a correre

banca macerata

3

avimecc modica

0

BANCA : Orazi 6, Marsili, Zornetta 18, Fall 7, Casaro 18, Lazzaretto 14, Gabbanelli (L), Pahor, Penna, Scrollavezza, Ravellino, Ne. D’Amato, Sanfilippo, Owusu. All. Castellano.

AVIMECC MODICA: Putini, Chillemi 9, Raso 5, Spagnol 20, Capelli 12, Buzzi 4, Nastasi (L), Di Franco, Italia, Cascio, Tidona, Giudice. Ne. Turlà, Lombardo (L), La Rocca. All. Di Stefano.

Arbitri: Laghi e Selmi.

Parziali: 25-22 25-20 25-17.

Note – Macerata 7 battute sbagliate, 9 ace, 6 muri vincenti, 65% in attacco, 55% in ricezione (43% perfetta). Modica 10 battute sbagliate, 2 ace, 2 muri vincenti, 58% in attacco, 53% in ricezione (33% perfetta).

La capolista Volley Banca Macerata non si ferma e supera Modica mostrando un’avvincente pallavolo che strappa applausi dal pubblico. L’inizio del set è all’insegna dell’equilibrio con la squadra di casa che prova a scappare ma Modica riesce a riprendere gli avversari (10-10). Ma ecco l’allungo di Banca Macerata (13-10) che fa la differenza perché i locali mantengono questo vantaggio fino alla fine. Ci sono i tentativi dei siciliani di rifarsi sotto (21-19), ma Macerata si dimostra padrona della situazione e chiude il set (25-22). Si ricomincia. L’inizio è all’insegna dell’equilibrio con un continuo botta e risposta tra le squadre (9-9), allora Macerata aumenta i giri del motore (11-9) e piano piano scava un solco sugli avversari quando Zornetta mette a terra il pallone (18-14). Ed ecco che si rivede lo stesso film del primo set con la formazione di casa che gestisce il vantaggio (21-17). Il tecnico ospite cambia qualcosa, ma Volley Banca Macerata ha in mano le redini del match (22-17) e non se lo lascia sfuggire (25-20). Nel terzo set parte a razzo la Volley Banca Macerata, anche se Modica si rifà sotto (7-5), ma il parziale ha già preso una strada ben precisa e i locali lo dimostrano quando Zornetta mette a terra un bel pallone (12-8) al termine di un lungo scambio. La squadra di coach Castellano preme sull’acceleratore quando il pallone di Lazzaretto finisce sul campo ospite (18-11). Macerata non molla e Fall firma il 23-16 e Lazzaretto mette la parola fine al set (25-17) e alla partita.