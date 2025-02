Gli hacker filorussi. Regione, sito in tilt

C’è anche la Regione Marche tra le vittime degli attacchi degli hacker filorussi del gruppo NoName057, che da una decina di giorni stanno prendendo di mira l’Italia. Il sito di Palazzo Raffaello è stato attaccato ieri mattina, come capitato anche ai siti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e a quello del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Un’azione di disturbo e non un reale tentativo di acquisire dati sensibili. I tecnici del comparto sicurezza informatico hanno deciso di oscurare il sito per precauzione, ha fatto sapere la Regione, spostandolo in un ambiente web protetto che impedisse altri attacchi. Né è stato interessato il sistema informatico della sanità. Solo verso le 17.30 il sito della Regione è tornato visibile in modalità completa. Per dare un’idea della portata dell’attacco, i sistemi hanno rilevato e trattato oltre 11 milioni di richieste da parte di circa 5.000 sorgenti differenti, che si sono concentrati in alcune fasce orarie. Il gruppo "NoName057" è comparso a marzo del 2022, qualche giorno dopo l’invasione russa.

Lorenzo Pastuglia