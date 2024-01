Previsioni meteo, anticiclone in arrivo: freddo o caldo per giorni della merla?

Bologna, 24 gennaio 2024 – Che tempo farà nei prossimi giorni? Col cambio repentino delle temperature, passando da gelo e pioggia a giornate più calde con valori sopra la media, come saranno i giorni della merla?

Gli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31), secondo la tradizione, dovrebbero essere i più freddi dell'anno. Ma molto probabilmente quest’anno le temperature saranno oltre la media, perché è in arrivo “l’anticiclone ‘blocca-inverno’”.

“Nella pianura padana e nelle valli del centro e in parte del sud, l’inversione termica filtra l’aumento di temperatura”, annota il meteorologo Luca Lombroso su ilmeteo.net. In pratica non sono previste piogge o nevicate: il sole la farà da padrone fino a fine mese.

Temperature sopra la media e nebbie

“Nei prossimi 7-10 giorni l’anticiclone sarà l’unico protagonista della scena meteorologica sull’Italia, con una struttura ben salda in espansione da Ovest verso la nostra Penisola, che ingloberà peraltro anche mezza Europa", conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu. “Sull’Italia il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per la formazione di nubi basse lungo le coste, specie tirreniche, nonché per la presenza di foschie o nebbie anche persistenti nei fondovalle e sulle pianure, in particolar modo sulla Valpadana e tra notte e mattino. Il clima sarà mite, specie in quota nelle ore centrali della giornata, mentre a valle e nelle aree interne pianeggianti il rialzo termico sarà più contenuto complice il fenomeno dell’inversione termica. In generale noteremo un progressivo rialzo delle temperature, giorno dopo giorno, con lo zero termico che raggiungerà addirittura 3800-4000m lungo l’arco alpino”.

Le previsioni dal 26 al 29 gennaio

Secondo l'Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna) si prevedono condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata; nebbie notturne e al primo mattino sulle zone pianeggianti e nelle vallate appenniniche. Temperature in generale aumento ad inizio periodo, in lieve diminuzione nei valori massimi successivamente.

I giorni della merla

Negli ultimi tre giorni di gennaio il clima si manterrà stabile con temperature sopra la norma. Sempre secondo le previsioni mensili dell'Arpae nella settimana compresa fra lunedì 29 gennaio e domenica 4 febbraio "un vasto promontorio anticiclonico sembra interessare l'Europa centro-occidentale mantenendo prevalenti condizioni di stabilità anche sulla nostra regione. Nonostante la prevalenza di flussi settentrionali le temperature si porteranno su valori superiori alla media climatologica, soprattutto sui rilievi. Bassa la probabilità di precipitazioni significative, che nel complesso risulteranno inferiori alla norma del periodo".

