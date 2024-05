Castelnuovo, 21 furti su auto in sosta: 40enne in carcere

Modena, 2 maggio 2024 – Ventuno furti commessi, due rimasti ‘soltanto’ tentati. Queste le azioni che vengono contestate ad un ladro specializzato in colpi sulle auto in sosta che, secondo le indagini dei carabinieri, colpiva a Castelnuovo Rangone. I furti, come emerge dalle indagini, sarebbero stati tutti consumati tra l’agosto del 2022 e il giugno del 2023. L’uomo, un 40enne, è destinatario di un ordine di custodia in carcere emesso dal tribunale su richiesta della procura ed eseguito dai carabinieri. Sempre secondo le indagini, che riportano anche azioni immortalate dai sistemi di videosorveglianza, per ‘distrarre’ i proprietari delle vetture il 40enne finito ora in carcere era arrivato anche a tagliare le gomme delle vetture, sempre con l’obiettivo di portare a termine i furti.