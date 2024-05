1.400 metri quadri di tabelloni

Ormai non è certo lo strumento di comunicazione principale della propaganda elettorale, ma i Comuni hanno comunque l’obbligo di mettere a disposizione delle forze politiche postazioni per l’affissione di manifesti, stampati e giornali murali. A Modena, in vista delle elezioni Europee e Comunali, le postazioni predisposte sono 25 per una superficie complessiva di 1.400 metri quadri. A ogni lista, infatti, spetta uno spazio di 2 metri di altezza e 1 metro di base. Per entrambe le consultazioni elettorali l’assegnazione degli spazi è attribuita per sorteggio. Le 25 postazioni con i tabelloni elettorali sono collocate in tutti i quartieri della città e nelle frazioni. In ogni postazione ci sono 22 metri lineari di tabelloni per le Europee e 22 per le Comunali: complessivamente, quindi, si tratta un chilometro e 100 metri.