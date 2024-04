A 15 anni sorpreso a rubare un motociclo: inseguito e arrestato

Sono stati notati dai residenti mentre cercavano di rubare un motociclo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Volante che hanno arrestato uno dei due responsabili: si tratta di un ragazzo di soli 15 anni. L’episodio è accaduto la notte del 25 aprile, intorno alle 4.30 in piazzale Redecocca. Quando i poliziotti della Volante sono arrivati sul posto, dopo che i residenti avevano notato due ragazzi intenti a forzare un motociclo, con due pattuglie hanno bloccato ogni via di fuga. All’arrivo della polizia, però, era presente solo il 15enne, che ha cercato invano di scappare. Addosso il minore aveva un paio di forbici, un cacciavite e un passamontagna nero, sottoposti a sequestro. Il 15enne è stato arrestato per furto aggravato e, d’accordo con la procura dei minori, trasferito nel carcere minorile di Bologna. Ieri il gip ha convalidato l’arresto ed applicato al 15enne la misura cautelare della permanenza in casa con autorizzazione ad uscire solo per recarsi a scuola.