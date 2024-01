A Castelnuovo tradizionale appuntamento con la Motobefana

Il tradizionale appuntamento con la Motobefana dei Castelli manda in archivio le festività natalizie a Castelnuovo Rangone e Montale. L’edizione numero 24 dell’iniziativa promossa per l’Epifania dal Moto Club dei Castelli, in collaborazione con il Circolo Acli, avrà luogo oggi a partire dal ritrovo delle 14.30 presso il parcheggio del Circolo Arci ex Stazione. Accompagnata dalla musica e dall’animazione di Sonny Ve, la Befana si sposterà verso l’oratorio, dove verranno offerti dolcetti, bevande e un giocattolo a tutte le bambine e i bambini presenti. L’iniziativa – ad accesso libero e gratuito fino a esaurimento posti – è confermata anche in caso di maltempo, con ritrovo direttamente alle 15 in oratorio. Le buone feste sono agli sgoccioli ma al Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi la festa continua anche all’inizio del nuovo anno e oggi dalle 14:30 alle 19:30, arriva in galleria, armata di scopa e dolcetti, la nonnina più straordinaria d’Italia: la Befana! Accompagnata dallo spazzacamino donerà i dolcetti ai bambini mentre ai grandi – fino a esaurimento scorte – regalerà il calendario 2024 del Borgogioioso con le foto che ritraggono tanti momenti di vita col “sorriso” del Centro Commerciale.

Burattini e musica per la Befana a Maranello. Questa mattina tradizionale appuntamento ’Befana e burattini’: all’Auditorium Enzo Ferrari alle 10 e 11.30 va in scena ’Sandrone Re dei Mammalucchi’, spettacolo di burattini per bambine e bambini a partire dai 3 anni.