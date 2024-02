A Collegarola è derby tra Giacobazzi e Formigine

E’ la domenica del derby nella Serie B: alle 14,30 a Collegarola Giacobazzi Modena e Highlanders Formigine si sfidano per dimenticare le ultime delusioni. Modena scivolata al 4° posto dopo il ko di Colorno, Formigine sempre ultimo a -6 da Firenze. "Veniamo da una grande delusione – attacca Carlo Mazzi, estremo-centro del Giacobazzi – a Colorno siamo stati carenti soprattutto in difesa, abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Il nostro campionato non è finito a Colorno, siamo consapevoli che ci saranno altre occasioni e dovremo essere bravi a sfruttarle". Le altre del 15° turno: Romagna-Jesi, Pieve-Cus Siena, Bologna -Colorno B, Gubbio-Firenze, UR San Benedetto-Lions.