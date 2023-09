A tutto ‘sbaracco’ con il mercatino dei bambini

Un weekend a tutto ‘sbaracco’ nel centro di Finale, grazie alle iniziative promosse dal Comitato commercianti e attività produttive con il patrocinio del Comune. Da oggi (venerdì 1°) a domenica 3 settembre, i negozi finalesi daranno vita al ‘saldo dei saldi’, per salutare l’estate e prepararsi alla nuova stagione. In parallelo, domenica 3 settembre (dalle 10 alle 18) sboccerà anche un appuntamento speciale dedicato ai giovanissimi, il mercatino dei bambini che nei Giardini pubblici De Gasperi potranno portare giocattoli, pupazzi, libri, figurine per la vendita e lo scambio, "un’esperienza divertente, educativa e di socialità", fa notare Debora Tosi del comitato. Le adesioni sono gratuite, contattando il numero 3383529873: è prevista anche la possibilità del pranzo al sacco.